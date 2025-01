"L'Inter ha anche provato a chiuderla con Carlos Augusto e Dumfries sul 2-1 ma non l'ha fatto e il Milan ha avuto l'energia per ribaltarla. La sconfitta in Supercoppa potrebbe lasciare qualche strascico anche in campionato". Così Marco Parolo, intervenuto a DAZN, ha commentato il risultato della partita di Riad di ieri che ha visto trionfare la squadra di Conceição ai danni di quella di Inzaghi. "Soprattutto bisogna vedere l'entità degli infortuni di Calhanoglu e Thuram" ha poi aggiunto prima di analizzare la prestazione dei nerazzurri.

"L'Inter che nella gara ha perso qualche certezza con l'uscita di qualche giocatore, però è forte ma mi ha colpito la reazione di Barella all'uscita, qualche lamentela. Sai, perdere un trofeo per una squadra che si sentiva forte, che si sentiva padrona, che tutti quanti davano per favorita potrebbe togliere qualcosa e creare qualche piccola crepa. E credo che lì dovrà essere brava la società. Lì penso che Marotta sia il numero uno a gestire questo tipo di situazioni. L'Inter ha tutto in mano per evitare che questa sconfitta possa portare a delle difficoltà. Però è un campanello d'allarme" ha concluso.