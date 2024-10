Oristanio segna ma illude il Venezia perché il derby del Veneto lo vince l'Hellas Verona di Zanetti, che in casa ottiene la terza vittoria su quattro gare disputate al Bentegodi. Gli scaligeri trovano la via del pari con Tengstedt al minuto 9, poi sul viale del tramonto dell'incontro un autogol di Joronen permette all'Hellas di trovare l'acuto decisivo e altri tre punti che pesano come un macigno dopo tre sconfitte filate (ora a quota 9 in classifica, ndr). Si mette male la situazione del Venezia: la squadra di Di Francesco resta penultima a 4 punti.