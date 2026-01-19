Il presidente di Lega Calcio Serie A, Ezio Maria Simonelli, analizza in conferenza stampa i temi dell'assemblea dei club andata in scena questa mattina. Tornando anche a parlare della diatriba legata alla mancata disputa di Milan-Como a Perth, con il numero uno di Via Rosellini che ora fa un passo indietro: "L'idea di andare all'estero era legata alla valorizzazione del calcio italiano, quell'idea su Perth è tramontata per i motivi noti. Con il senno di poi, forse era un po' azzardata. Però quella era l'idea più vantaggiosa e di conseguenza era stata scelta. Se ricapiteranno queste opportunità in futuro si valuteranno anche in base alle nuove regole FIFA e UEFA".

L'ipotesi, quindi, di giocare all'estero almeno occasionalmente rimane in piedi: "Non credo sia uno scandalo, sappiamo che la NFL fa la prima partita in Europa e lo stesso vale per altri sport, anche il Giro d'Italia fa tappe fuori. Che il calcio possa andare fuori dal Paese penso ci possa stare, poi capisco che il tifoso avrebbe sempre il piacere di vedere la propria squadra giocare nel proprio stadio. Ma un sacrificio di una gara su 380 non credo crei problemi".