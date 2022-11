Nel dibattito sempre più infiammato per il nuovo impianto di San Siro si inserisce anche la voce, contraria, di Legambiente Lombardia. Che per esprimere il proprio parere negativo si appoggia a quello che sarebbe il sentimento dei cittadini milanesi: "A conclusione del dibattito pubblico sullo stadio San Siro, Legambiente Lombardia esprime la propria contrarietà per un’operazione che, secondo l’associazione ambientalista, sempre più si allontana da ciò che vogliono i milanesi. A prescindere dal destino dell’attuale stadio, che per quanto riguarda il Cigno Verde dovrebbe restare dov’è e com’è, Legambiente chiede si dia corso a un vero progetto di rigenerazione urbana che negli spazi adiacenti rispetti gli indirizzi municipali in fatto di ambiente, consumo di suolo e integrazione sociale e sia di reale interesse pubblico, non condizionato da inopportune minacce di abbandono del campo da gioco, per usare una perifrasi calcistica. L’attenzione torni sull’ambiente, non su opportunità immobiliari di dubbia efficacia.Milano deve decidere da che parte stare. San Siro può avere molti futuri, non necessariamente uno solo", afferma Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia.