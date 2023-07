Nell'ambito del accordo di collaborazione tra UEFA e CONMEBOL, le due confederazioni hanno annunciato l'edizione pilota della 'Club Challenge', una partita tra i vincitori della UEFA Europa League 2022/23, il Siviglia FC (Spagna), e i vincitori della CONMEBOL Sudamericana 2022, l'Independiente del Valle (Ecuador).

La prima Club Challenge UEFA-CONMEBOL si giocherà il 19 luglio allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia e avrà inizio alle 22:00 ora locale. La Club Challenge è una partita secca che si gioca in 90 minuti. Non sono previsti i tempi supplementari, quindi se la sfida termina in pareggio nei tempi regolamentari, si va direttamente ai calci di rigore. I vincitori riceveranno una targa e delle medaglie appositamente create. Gli arbitri di questa edizione saranno nominati dalla UEFA.

I biglietti saranno messi a disposizione dei tifosi di entrambi i club e del pubblico generico attraverso il Siviglia FC.

Questa edizione inaugurale sarà denominata "Antonio Puerta XII" in onore dell'ex giocatore del Siviglia, morto nel 2007, all'età di 22 anni, in seguito a un arresto cardiaco.

La Club Challenge fa parte dell'espansione della collaborazione tra UEFA e CONMEBOL, che comprende in particolare il calcio femminile, il futsal, le categorie giovanili, lo scambio di arbitri, i programmi di formazione tecnica e la Finalissima, ovvero la partita tra i vincitori dei Campionati Europei UEFA femminili e maschili contro i detentori corrispondenti della Copa América.