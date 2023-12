La Polizia Municipale di Napoli comunica che nel corso del match Napoli-Inter sono stati verbalizzati due venditori abusivi mettendo sotto sequestro sciarpe e maglie messe da loro in vendita. Sono stati inoltre verbalizzati e rimossi per sosta vietata 134 veicoli, prelevando anche n. 2 motoveicoli per essere sprovvisti di copertura assicurativa.

La Polizia Locale è intervenuta anche sul fenomeno illecito dei parcheggiatori abusivi che stazionano nei pressi dello Stadio durante queste manifestazioni: sono stati identificati, verbalizzati e allontanati ben undici parcheggiatori, sei dei quali sono stati denunciati con ordine di allontanamento.