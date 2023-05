In occasione della partita Napoli-Inter di domenica 21 maggio al Maradona, il Comune e Anm, l'azienda trasporti partenopea hanno predisposto un prolungamento degli orari di metro e funicolari per agevolare il deflusso dei tifosi che assisteranno al match. La Metro Linea 1 sarà attiva da Piscinola a Dante fino alle 2 di notte, così come le funicolari. Si valuta anche la replica del piano traffico già applicato in occasione di Napoli-Fiorentina, che potrebbe essere in vigore dalle ore 23,00 del 20 maggio alle ore 02.00 del 22 maggio 2023 e comunque fino a cessate esigenze: si attende eventualmente la nuova ordinanza.