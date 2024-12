Tornato in Messico dopo aver assistito al sorteggio dei gironi del Mondiale per Club, il presidente dei Rayados de Monterrey Eduardo Noriega parla ai cronisti presenti in aeroporto, ai quali rivela di confidare sull'accresciuto blasone della sua compagine: "Il club ha prestigio e si è guadagnato un nome grazie alla sua partecipazione alle competizioni internazionali, a tutto quello che è stato costruito in termini di infrastrutture, al bellissimo stadio che abbiamo, ai giocatori... Siamo già conosciuti, ma spero che lo saremo ancora di più dopo la partecipazione. Vogliamo dare qualcosa di cui parlare".

Il Tato spera che la sua squadra possa andare più avanti possibile nel torneo: "Dobbiamo essere seri e responsabili per cercare di competere nel migliore dei modi. Questo è ciò che cercheremo: che la squadra, quando saremo dentro la competizione, attiri l'attenzione e vada il più lontano possibile, passo passo passo, con coscienza, con tranquillità”, ha aggiunto.