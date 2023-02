"Partita difficilissima stasera, l'Atalanta è sempre molto complicata da affrontare, è uno scontro diretto per la Champions League: servirà una prestazione di alto livello". Così Frederic Massara , diesse rossonero, a DAZN . "A gennaio un periodo di difficoltà indipendente dal modulo tattico. Ritrovando compattezza difensiva, probabilmente riusciremo a ritrovare anche tutte le nostre qualità davanti.

Difficoltà superate anche grazie ad alcuni accorgimenti che Pioli ha preso - spiega il dirigente rossonero -. De Ketelaere? Abbiamo fiducia perché è forte, ha grande talento, poi sappiamo che la maglia del Milan è molto pesante da portare. Un club che deve sempre competere ai massimi livelli e allora occorre anche avere pazienza. Leao? Vogliamo una soluzione per il prolungamento per lui e per Giroud".