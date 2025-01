Alex Meret e il Napoli hanno trovato un accordo per il prolungamento del contratto tra il portiere e il club partenopeo. La notizia è riportata da gianlucadimarzio.com. L'Inter era tra le formazioni date da alcuni media come interessata al possibiile acquisto a parametro zero del giocatore.

L'accordo prevede un contratto di un anno più opzione per un altro a favore del club.