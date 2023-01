A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Napoli, l’ex difensore nerazzurro Marco Materazzi presenta così ai microfoni di Inter TV il match che può valere una stagione: “Oggi non è una partita semplice, il Napoli è in fiducia. Quest’anno si gioca prima e dopo Natale, è un po’ come giocare la Champions. Stasera nessuno ci gufa perché siamo noi e tutta Italia contro il Napoli, che al momento è la squadra più forte. Come si rientra dopo aver giocato un Mondiale? Me lo chiedono sempre ma io dopo il Mondiale ho fatto la miglior stagione della mia carriera. Io spero che oggi si riesca a ribaltare il pronostico di una partita che sicuramente non ci vede favoriti”.