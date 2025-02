Il fondo di Private Capital Italian Fine Food, promosso dalla società di gestione AVM SGR, ha acquisito una quota di maggioranza relativa del Gruppo Bracca-Pineta, attivo nel settore delle acque minerali e oligominerali. L’operazione – si legge in una nota – è stata condotta insieme a un pool di investitori privati, tra i quali è presente anche la Massimo Moratti Sapa, la cassaforte dell’ex patron dell’Inter.

Il gruppo comprende due fonti di acque minerali in provincia di Bergamo, Bracca Acque Minerali, con sede in Val Brembana, e Fonti Pineta, in Alta Val Seriana, per un fatturato complessivo di circa 55 milioni di euro. I nuovi azionisti affiancheranno le famiglie Bordogna e Ghisalberti, che hanno fondato Bracca e Pineta. In base agli accordi, Luca Bordogna manterrà l’incarico di amministratore delegato delle due le aziende.