Nel lungo intervento di ieri di Beppe Marotta a Giardini Naxos c'è un pensiero per Messina e per il Messina, squadra che sta vivendo una situazione alquanto delicata con sfumature che sfiorano il grottesco, tra una squadra che praticamente è tutta da costruire e una società della quale si faticano a capire gli orizzonti futuri, con una trattativa per la cessione del club ad un fantomatico fondo statunitense che ormai ha assunto i toni della telenovela.

Marotta, i cui genitori provenivano proprio dalla città dello Stretto, ha ricordato le partite dello storico stadio Giovanni Celeste ed espresso un auspicio affinché la politica possa lavorare per aiutare i peloritani: "Messina adesso è in categorie non consone al prestigio della città e della Sicilia, l’auspicio è che venga dato un contributo, non economico, coinvolgendo una delegazione di imprenditori perché si possa riportare la squadra sui palcoscenici che merita”.