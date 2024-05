Il passaggio di proprietà da Suning a Oaktree non cambierà di tanto il lavoro di Beppe Marotta all'Inter. Ne è sicuro Pierpaolo Marino, intervenuto ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione 'Tutti Convocati': "Marotta in questi anni ha operato in un'ottica di sostenibilità economica e credo non dovrà far altro che mantenere i parametri che ha tenuto fino ad ora con il fondo Oaktree", assicura il dirigente.