Massimo Marianella, sulle frequenze di Sky Sport, ha parlato dell'Inter esprimendo alcune convinzioni dopo la sconfitta in Supercoppa: "L’Inter è la squadra più forte del nostro calcio in questo momento per roster, per vittorie, per abitudini a vincere. Ed è anche una delle più forti che c’è in Europa. Però bisogna metterci un asterisco. Una squadra così, se è in vantaggio 2-0 e ha come obiettivo un trofeo, non può perdere così".

Ancora Marianella nella sua analisi: "Quindi che l’Inter ieri esca con l’amaro in bocca, con tanti rimpianti e anche con qualche critica, io lo posso capire", ha concluso il collega.