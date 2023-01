Non ha mai arbitrato l'Inter in questa stagione Fabio Maresca, 41enne direttore di gara di Napoli che sarà a Riad mercoledì per dirigere la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Maresca vanta con l'Inter undici precedenti: sette vittorie, due pareggi e due sconfitte il bilancio. Ultimo confronto diretto, quello vinto per 3-1 in casa dello Spezia lo scorso 15 aprile.