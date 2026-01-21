Sarà il 33enne arbitro genovese Matteo Marcenaro a dirigere la gara di venerdì sera a San Siro che vedrà opposti l'Inter e il Pisa, gara valida per la 22esima giornata di Serie A. Marcenaro ha diretto l'Inter in quattro circostanze nella sua carriera, e tutte queste partite si sono risolte con la vittoria della squadra nerazzurra: l'ultimo precedente risale al 3-2 contro il Torino del 5 ottobre 2024.