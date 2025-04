Andrea Mandorlini ha parlato al Podcast 'Non è più domenica', concentrandosi sulle dichiarazioni di Alessandro Bastoni sui sacrifici all'interno del mondo del calcio. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ha detto anche delle cose vere, magari ha sbagliato l'approccio su operai e altro. Lasciamo però stare i guadagni perché è ovvio che la gente tocchi quei tasti lì. Si giocano tante gare, stanno poco a casa, è chiaro che chiunque direbbe che starebbe poco prendendo quei soldi. Credo che stando a certi livelli, non so se si possono chiamare questo aggettivo, sacrifici, ma va accettato. Si allenano sempre, sono sempre al campo. Per stare a questi livelli devi lavorare duro e ci sono notorietà e tanto altro. Va preso nel senso positivo quanto detto da Bastoni sono argomenti particolari".