Intervistato dal Messaggero veneto, l'ex interista Massimo Paganin è tornato sul risultato ottenuto dall'Inter in casa dell'Udinese, dove la squadra di Chivu si è imposta per 1-0: "Il 5-4-1 ti porta a stare basso, ma Runjaic non voleva concedere all'Inter le migliori occasioni da gol. L'Udinese affrontava comunque una rivale reduce da sei vittorie consecutive in trasferta, con all'attivo il miglior attacco del campionato", ha detto l'ex calciatore, oggi opinionista.

Sul momento dell'Inter:

"L'Inter è al momento la squadra più forte del campionato. L'Udinese è comunque rimasta in partita. In queste gare miri a restare in partita per più tempo possibile per poi provare a colpire su qualche palla inattiva".