Dopo l'ufficialità del suo arrivo sulla panchina del Parma, Cristian Chivu riceve un messaggio dal decano dei tecnici rumeni, vale a dire Mircea Lucescu. Che intervistato dal sito Golazo.ro commenta così la nomina dell'ex tecnico della Primavera dell'Inter come successore di Fabio Pecchia: "Per lui è una cosa straordinaria tornare nel campionato italiano, questa volta da allenatore. E in una squadra di Serie A. Ha maturato molta esperienza, conosce bene il calcio italiano.È un passo importante che ha compiuto. Pecchia è un ottimo allenatore per la serie cadetta, a dimostrazione del fatto che ha promosso il Parma, ma in Serie A il livello è completamente diverso".

Lucescu poi aggiunge: "Forse Chivu avrebbe avuto bisogno di una squadra intermedia prima di approdare in Serie A, ma probabilmente si sente pronto. Soprattutto perché è una situazione delicata per il Parma, che non sta andando bene in campionato. Ma forse riuscirà a sistemare le cose. La squadra ha perso molti punti negli ultimi minuti. Erano avanti e o pareggiavano o perdevano. Quindi significa che c'è qualcosa che non va nella loro preparazione fisica e mentale. L'esperienza di Chivu con la nazionale rumena, l'Ajax, la Roma e l'Inter gli sarà di grande aiuto. Ma non sarà sufficiente. Ecco cosa devono capire. Essere un allenatore è completamente diverso, e lui lo sa bene, visto che ha allenato le giovanili dell'Inter. Gli auguro con tutto il cuore di riuscirci, perché il suo successo sarebbe anche per il nostro calcio. Deve credere in lui stesso. Thiago Motta durò due mesi alla prima da allenatore di Serie A? Non solo lui. Non è affatto semplice. Ma Chivu è un ragazzo intelligente e ce la farà".