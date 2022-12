LeoVegas.news, come noto, accompagnerà l’Inter durante il Training Camp a Malta: il sito, Official Infotainment Partner dell’Inter, sarà lo sponsor sulle magliette del training kit della squadra nerazzurra durante tutta l’esperienza maltese. Ma la partnership non si limiterà alla sola presenza sulla divisa: verranno infatti realizzati contenuti in esclusiva per il magazine online. Nella pagina dedicata del sito di LeoVegas.news sono disponibili esclusivi contenuti di digital entertainment sull’Inter, oltre alle più importanti news e curiosità legate al mondo nerazzurro.