Grazie al gol del 2-0 contro la Salernitana, Lautaro Martinez ha mosso un altro passo in avanti nella storia dell'Inter. Per l'argentino si tratta infatti della 125esima rete in tutte le competizioni ufficiali con la maglia dell'Inter, il che lo porta all'ottavo posto nella classifica all time della storia nerazzurra (superato Mauro Icardi, fermo a quota 124). E il tassametro continua a correre...