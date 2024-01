Ritorno in campo con gol. Lautaro Martinez parla così ai microfoni di Inter TV dopo il match che ha sancito il suo rientro tra i titolari con gol nel 2-1 di San Siro contro l'Hellas Verona: "Mi è mancato tantissimo il campo, sono contento di essere tornato a giocare con i miei compagni. Oggi era importante vincere, eravamo a casa nostra contro una squadra che ha i suoi obiettivi, che ha cambiato allenatore da poco e che veniva qui a fare il suo lavoro. Abbiamo fatto quello che avevamo preparato, forse non sempre benissimo, ma ci prendiamo questi tre punti con la consapevolezza dei avere la Juventus dietro e di dover continuare a vincere le partite.

Serve chiudere le partite.

"Sicuramente dobbiamo chiuderle prima, non abbiamo fatto quello che avevamo preparato al meglio. Ma è stato fondamentale non aver lasciato qui i tre punti".

Oggi recuperi importanti per te e Dimarco.

"Io voglio sempre essere in campo, il mister lo sa e i compagni lo sanno. Poi sceglie lui, io mi sono messo a lavorare con doppi turni per tornare presto, in dodici giorni sono guarito. Anche lo staff medico mi ha aiutato e faccio loro i complimenti".

Quali sono gli obiettivi per il 2024?

"Continuare su questa strada, crescere come singoli e come gruppo. Ora abbiamo un'altra partita importante in Serie A, poi andiamo a giocarci la Supercoppa in Arabia contro la Lazio. Dobbiamo fare il massimo".