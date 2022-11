Continua all'insegna dei toni aspri la diatriba tra UEFA e A22 sulla questione Super League. Da Nyon è arrivata infatti una nota di replica al comunicato della società che sta gestendo il progetto, con al centro la riunione odierna: "L’A22 Sports Management ha pubblicato oggi un resoconto della loro visita al quartier generale UEFA a Nyon. La UEFA sta attualmente controllando le registrazioni per vedere se stanno parlando dello stesso incontro», si legge nel comunicato. Gli 'altri dirigenti' a cui si riferiscono non erano burocrati senza volto ma stakeholder di alto livello provenienti da tutto il calcio europeo, giocatori, club, campionati e tifosi; persone che vivono e respirano il gioco del calcio ogni giorno. Non riconoscerlo è irrispettoso. Se c’è un 'risultato' da oggi, dovrebbe essere che tutto il calcio europeo si oppone al loro avido piano, come è stato chiaramente sottolineato nel nostro comunicato stampa. Il calcio europeo ha costantemente dimostrato la sua disponibilità al cambiamento, ma deve essere a vantaggio dell’intero gioco, non solo di alcuni club", si legge.