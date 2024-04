Archiviata la due giorni di Champions League, il giovedì sera lascia in archivio anche i verdetti di Europa e Conference League. In EL l'attenzione è sul derby italiano tra Roma e Milan: dopo l'1-0 di San Siro, i giallorossi mettono in discesa l'obiettivo qualificazione grazie al 2-0 già nel primo tempo con le reti di Mancini e Dybala. A complicare la missione dei giallorossi è l'espulsione di Celik dopo 31' di gioco e l'incornata del 2-1 di Gabbia nel finale, utile solo per le statistiche. A volare in semifinale è la Roma di De Rossi.

Anche l'Atalanta strappa il pass per la semifinale di Europa League: a Bergamo il Liverpool passa 1-0 con il gol di Salah, ma lo 0-3 leggendario di Anfield premia la Dea.

Tutti i risultati di Europa League (in maiuscolo le qualificate):

ATALANTA-Liverpool 0-1

ROMA-Milan 2-1

West Ham-BAYER LEVERKUSEN 1-1

Marsiglia-Benfica 1-0 (ai supplemantari)

Tutti i risultati di Conference League (in maiuscolo le qualificate):

FIORENTINA-Viktoria Plzen 2-0

Lille-ASTON VILLA 2-1

Fenerbahce-Olympiakos 1-0 (ai supplementari)

Paok-CLUB BRUGGE 0-2