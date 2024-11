Nella giornata di oggi è stato svelato l'innovativo trofeo della Coppa del Mondo per Club FIFA in vista del nuovo torneo al via nel 2025, ideato dalla FIFA e realizzato in collaborazione con Tiffany & Co.. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha parlato presentato così la coppa che verrà consegnata negli Stati Uniti: "Innovativa, inclusiva, rivoluzionaria e veramente globale, la nuova Coppa del Mondo per club FIFA a 32 squadre merita un trofeo che rappresenti tutto questo. È prestigiosa e senza tempo: un trofeo dorato che è un simbolo del futuro e ispirato al passato".

"La squadra che solleverà questo trofeo avrà il mondo del calcio per club nelle sue mani - ha aggiunto Infantino -. Ai giocatori che lo vinceranno, la storia appartiene a voi! Portiamolo nel mondo e festeggiamolo mentre attendiamo con ansia l'inizio di una nuova era per il calcio quando gli unici campioni del mondo per club FIFA solleveranno il trofeo della Coppa del mondo per club FIFA a New York, New Jersey, il 13 luglio 2025".