Basta un gol del centrocampista del Genoa Nicolò Rovella agli azzurrini per battere la Bosnia nella gara di qualificazione all'Europeo U21. La squadra di Nicolato non s'è accontentata del vantaggio e ha cercato d'incrementare il punteggio, senza riuscirci nonostante Quagliata si sia divorato un gol a porta vuota.