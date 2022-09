Quarantenne arbitro di Montceau-les-Mines, in Borgogna, Clement Turpin, arbitro designato per la direzione del match di Champions League di mercoledì sera tra Inter e Bayern Monaco, incrocerà i nerazzurri per la quarta volta nella sua carriera. Il bilancio non è confortante: in tre precedenti, l'Inter ha rimediato due sconfitte, contro l'Hajduk Spalato nel 2012 nei preliminari di Europa League e contro il Real Madrid al Di Stefano nel novembre 2020, a fronte dell'unico successo contro il Tottenham nell'ormai mitica gara vinta 2-1 il 18 settembre 2018.