Dopo l'espulsione rimediata nel corso della gara contro l'Inter, Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha dovuto assistere al match pareggiato dai suoi uomini contro l'Udinese dalle tribune della Bluenergy Arena. E intervistato da DAZN nel dopopartita, il tecnico rossoblu non ha nascosto il suo disagio per un'esperienza per lui inedita: "Mai più ragazzi, mai più veramente perché è troppo difficile vivere la partita dagli sky box lì sopra. La responsabilità è mia per quello che è accaduto, ma soprattutto per non lasciare la squadra. Mi auguro non accada mai più".