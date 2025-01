Raggiunto da DAZN dopo il triplice fischio del Via del Mare, Simone Inzaghi analizza la prestazione della sua Inter contro il Lecce e i temi caldi in casa nerazzurra.

Abbiamo visto la tua voglia di coinvolgere tutti i giocatori.

"Questa è la cosa più importante. Stiamo giocando 3 gare alla settimana da 5 mesi e ho bisogno di tutti. Mi è dispiaciuto non mettere dentro Arnautovic ma avevo finito i cambi, Frattesi non riusciva più ad andare avanti. Bisogna scegliere di volta in volta per il bene dell'Inter. Oggi abbiamo fatto un'ottima gara contro una squadra in salute che nelle ultime in casa aveva perso solo con la Lazio al 90'. Però la squadra sapeva che potevamo uscire dalle loro pressioni e attaccare la profondità".

Mi sembra che Thuram e Lautaro non siano egoisti. Cosa ne pensi?

"Sono felice di allenarli, la cosa che mi colpisce più di loro e di tutti gli attaccanti che ho in rosa è il sacrificio per la squadra. Essere attaccante non è solo fare gol e loro non lavorano solo per quello, ma son sempre nella posizione giusta anche in fase di non possesso. Stanno facendo ottimi numeri perché hanno una grande squadra che li mette in condizione, poi ovviamente ci stanno mettendo anche del loro".

Ora c'è una settimana dura...

"Son tutte così eh... (ride, ndr)".

Lautaro ha parlato bene di Frattesi, il gruppo sembra solido. È questo il segreto?

"Assolutamente, è stato il segreto e deve continuare ad esserlo. Stasera abbiamo avuto la risposta di Frattesi ma non solo, abbiamo vinto con 5 cambi dopo Praga. I 50 punti dopo 21 partite ancora non bastano, non possiamo mollare di un centimetro".

Quanto vi serve Frattesi?

"Tanto e lui lo sa, anche mercoledì è stato bravissimo quando è entrato in campo".

