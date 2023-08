La Curva Nord non vede l'ora di ripopolare il secondo anello verde di San Siro, tanto da far partire su Instagram il conto alla rovescia verso la prima stagionale della squadra di Simone Inzaghi, impegnata in casa contro il Monza di Raffaele Palladino per la prima giornata di campionato. "-14", si legge nelle stories della pagina 'CN69_official' con tanto di coro 'E per la gente che...' cantato da tutto lo stadio in Inter-Atalanta del 27 maggio scorso.