Il 20esimo anniversario di Facebook, che cade proprio quest'oggi, è il gancio che la Gazzetta dello Sport sfrutta per parlare della sfida sul piano social di Inter e Juventus. Parlando nello specifico del club nerazzurro, i numeri sono importanti: sulla propria pagina FB i nerazzurri vantano 32 milioni di follower, numeri che mettono in risalto un importante lavoro strategico basato su una comunicazione mirata e di qualità, accompagnata dall’elevato numero di contenuti pubblicati. Figli dell'intuizione del 2017 con l'inaugurazione di Inter Media House, centro nevralgico della creazione di video, immagini, stories. Solo nella stagione 2019-20 la pagina Facebook dell’Inter ha avuto un incremento di fan del 71%. Emblematica la celebrazione social dell’acquisto di Christian Eriksen, con il video di presentazione girato all’interno del Teatro La Scala di Milano. Senza dimenticare la crescita derivata dalla visibilità della finale di Champions della scorsa stagione. L’Inter, inoltre, è stata la prima squadra di calcio in Italia ad aprire un proprio profilo su TikTok e insieme ad Instagram rientra tra le pagine con più seguito.

Dal canto suo la Juventus vanta più follower su Facebook (47 milioni) rispetto ai nerazzurri. I bianconeri hanno sempre rivolto una grande attenzione al mondo social, ma la spinta più significativa è stata registrata, inevitabilmente, con l’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo nel luglio 2018. In due mesi tantissimi nuovi fan hanno iniziato a seguire il club di John Elkann. Anche il club bianconero ha un suo hub dell’innovazione, lo 'Juventus Creator Lab” che mette insieme diversi team specializzati per ogni piattaforma. Juve avanti sull'Inter per le piattaforme Youtube, Twitch e Instagram.