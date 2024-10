Per ingannare l'attesa verso Young Boys-Inter, in onda domani sera su Amazon Prime Video, da oggi i tifosi nerazzurri potranno gustarsi, sulla piattaforma streaming, "Inter. Due stelle sul cuore", il film evento che celebra il 20esimo scudetto vinto nella scorsa stagione dalla squadra di Simone Inzaghi. Uscito nelle sale lo scorso 19 settembre, la pellicola ha conquistato il primo posto al box office con quasi 200.000 euro di incasso in un solo giorno.