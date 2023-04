Gigi Delneri ha parlato dell'Inter durante '1 Football Club', in onda su 1 Station Radio: "Simone ha fatto dei passi importanti. Negli ultimi anni il tecnico è riuscito a proporre grande calcio anche alla Lazio. Non vedo come si possa mettere in discussione un allenatore che ha raggiunto simili risultati. Sconfitte in campionato? Non si può avere tutto… Si può discutere della discontinuità in campionato, ma non si può dir nulla sui traguardi raggiunti.

Il problema è che nel calcio italiano non ci si accontenta mai. Nel nostro sistema bisogna guardare all’Inter come modello sportivo. Una squadra che sta raggiungendo traguardi importanti, in una grande stagione sinora”.