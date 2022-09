Nuova avventura professionale per Ezequiel Carboni, padre degli interisti Franco (quest'anno in prestito al Cagliari) e Valentin (in forza alla Primavera dell'Inter). Nella ultime ore, infatti, il Monza ha comunicato che Alessandro Lupi è diventato il nuovo allenatore della Primavera: al suo posto "alla guida dell'Under 18 biancorossa subentra Ezequiel Carboni, che aveva cominciato la stagione come viceallenatore dell'Under 16. In bocca al lupo a entrambi per il nuovo incarico!", si legge nella nota del club brianzolo.