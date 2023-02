Dopo tre sconfitte consecutive in campionato, il Milan torna a muovere la classifica con i tre punti, battendo a San Siro il Torino. Il gol che ferma l'emorraggia rossonera viene firmato da Olivier Giroud, bersagliato dalle critiche dopo il clamoroso contropiede sciupato contro l'Inter. Cross perfetto di Theo Hernandez per il connazionale che svetta più in alto di Djidji depositando alle spalle di Milinkovic-Savic. La truppa di Pioli sale a 41 punti, provvisoriamente al terzo posto al termine di un periodo davvero nero.