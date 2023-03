Riprende il cammino l'Atalanta che al Gewiss Stadium rimonta l'Empoli nel secondo anticipo del venerdì sera: finisce 2-1. Al 45' l'Empoli passa con Ebuehi: grande tacco di Akpa Akpro per il cross di Baldanzi rimpallato, la girata dell'esterno è quella buona per il gol del vantaggio. I toscani ci provano a ripetizione andando vicini al raddoppio con Caputo, ma è la Dea a trovare il pari con De Roon, lesto a inserirsi per lo stacco di testa implacabile.