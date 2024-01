"2 anni di nerazzurro in Belgio. Pronto per altro in Italia. Grazie di tutto, TJ!". Il Club Brugge saluta così Tajon Buchanan, diventato ufficialmente da pochi minuti un nuovo giocatore dell'Inter.

"Tajon Buchanan lascia il Club Brugge e si trasferisce al top club italiano dell'Inter. Sia i club che il giocatore hanno raggiunto oggi un accordo su questo punto - si legge nella nota del club belga -. Buchanan (24) è entrato a far parte del Club nel gennaio 2022. L'esterno è stato bravo a realizzare 5 gol e 12 assist in 67 partite in 2 anni al Club Brugge ed è diventato campione nazionale una volta. È emerso anche come titolare nella squadra nazionale canadese con la quale ha partecipato alla Coppa del Mondo. Ora Buchanan si sposta in Serie A dove lavorerà con Simone Inzaghi. I nerazzurri sono attualmente primi nella massima serie italiana".