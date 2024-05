Certificato il ritorno in Europa dopo 22 anni, il Bologna ora prepara la volata per la storica qualificazione in Champions League, a partire dalla gara di domani sera contro il Torino. L'allenatore rossoblu Thiago Motta, intervenuto in conferenza stampa, rimarca con orgoglio il traguardo raggiunto e quello all'orizzonte: "Siamo molto soddisfatti di aver scritto la storia di questo club, di nuovo Europa dopo 22 anni, allo stesso tempo siamo felici di poter provare ad andare in Champions. Di fronte avremo una squadra forte, ma noi con grandi motivazioni già che siamo qui, siamo felici di avere questo obiettivo, provare ad andare in Champions".