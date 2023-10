Il Bayern Monaco non ha ancora colmato la lacuna Benjamin Pavard. Il club tedesco non ha ancora trovato un sostituto all'altezza per il francese passato in estate all'Inter e nel mercato di gennaio è chiamato a rimediare quanto prima. Il nome in cima alla lista, secondo Sky Sports UK, è quello di un giocatore accostato più volte alla stessa Inter nei mesi scorsi: si tratta di Trevoh Chalobah, che il Chelsea potrebbe decidere di vendere in inverno per fare cassa. Chalobah non ha ancora visto il campo in questa prima parte di stagione coi Blues a causa di un infortunio alla coscia.