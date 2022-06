In attesa di qualche offerta concreta che possa dare una svolta al suo futuro, al netto delle destinazioni rifiutate fino a questo momento quali Turchia, Arabia Saudita e Giappone, Alexis Sanchez non ha fretta di scegliere pur sapendo di non essere più nei progetti dell'Inter. A stuzzicare l'interesse del Niño è una sua vecchia conoscenza tra le file della Roja: trattasi di Jorge Sampaoli, ex ct della Nazionale cilena e oggi alla guida dell'Olympique de Marseille, dove vorrebbe ingaggiarlo. A renderlo noto è TNT Sports che parla di destinazione che può stimolare la fantasia dell'attaccante visto il piazzamento ottenuto lo scorso anno, secondo in Ligue1 e la possibilità di giocare dunque sui grandi palcoscenici quali la Champions League.