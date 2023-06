Giorni decisivi per il mercato del Cagliari, ultima delle neo-promosse in Serie A dunque alle prese con l'allestimento della rosa da consegnare a Claudio Ranieri prima del grande ritorno nella massima serie. Piani che si intrecciano anche con le logiche di allestimento-rosa dell'Inter, nella fattispecie per quanto riguarda Raoul Bellanova, corteggiato non solo dai nerazzurri con i quali ha disputato l'ultima stagione in prestito ma anche del Torino.

Secondo Sportmediaset i rossoblu starebbero attendendo l'offerta per il classe 2000, ieri migliore in campo con l'Italia Under 21, offerta che i sardi aspettano sia dal club meneghino sia dai granata.