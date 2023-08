Nessuna novità di formazione questa sera a Cagliari per l'Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, secondo quanto riportato da Sportmediaset, sembra intenzionato a confermare l'11 titolare sceso in campo contro il Monza. Out Acerbi, recuperato Darmian in difesa. Frattesi e Arnautovic partiranno dalla panchina, Thuram davanti farà coppia con Lautaro. In casa Cagliari c'è fiducia e ottimismo in vista dell'esordio in casa dopo il ritorno in A.