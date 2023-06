Nicolò Zaniolo potrebbe far ritorno in Italia, pochi mesi dopo aver lasciato la Roma per approdare al Galatasaray. Stando a quanto riporta Sky Sport, infatti, la Fiorentina ha chiesto informazioni al club turco per provare a capire se ci sono i presupposti per avviare una trattativa. Se il Gala accettasse formule diverse dall'acquisto a titolo definitivo dietro al pagamento della clausola rescissoria, pari a 35 milioni di euro, la società di Rocco Commisso potrebbe pensare di imbastire un'operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto o una percentuale sulla futura rivendita.