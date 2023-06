L'Inter intende fare un colpo importante in mezzo al campo. Come riportato da Sportitalia, il club nerazzurro vuole fare all-in su Davide Frattesi, su cui c'è anche la concorrenza di Juventus e Roma. Per quanto riguarda Sergej Milinkovic-Savic, invece, il calciatore piace moltissimo a Simone Inzaghi, ma al momento i discorsi sono maggiormente avviati con il Sassuolo.