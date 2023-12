Il Manchester City è al momento in vantaggio nella corsa al talento del River Plate e della Nazionale argentina Under 17 Claudio Echeverri. A dare aggiornamenti sulla situazione è il quotidiano britannico Mirror: Pep Guardiola e la dirigenza dei Citizens sperano che i buoni rapporti intessuti con i Millonarios, testimoniati dall'arrivo di Julian Alvarez, possano essere sufficienti per dare loro il vantaggio necessario a superare la folta concorrenza europea che passa dal Real Madrid all'Inter.