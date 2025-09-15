Un incontro tra la vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo e i club di Inter e Milan per chiarire meglio alcuni passaggi dell'accordo che verrà su San Siro. Come riporta oggi La Repubblica, infatti, il timore del Pd è quello di non avere abbastanza garanzie sul verde profondo nel progetto e sulla regia pubblica una volta arrivato il rogito.

Giovedì, al massimo, dovrebbe arrivare la delibera del Consiglio comunale. Al momento l'idea dei gruppi di opposizione sembra quella di non partecipare al voto e lasciare tutto nelle mani della maggioranza.