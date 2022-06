Serata di Nations League per diverse pedine nerazzurre. Partiamo dal gruppo 4, dove l'Olanda travolge nettamente il Belgio con un sonoro 1-4: sblocca il risultato Bergwijn al 40', il raddoppio è firmato da Depay, il tris è di Dumfries, prima del poker di Depay al 62'. Il gol della bandiera arriva in pieno recupero da Batshuayi. Nel gruppo 1 inizia come peggio non potrebbe l'avventura della Croazia nella competizione. Brozovic (in campo 90') e compagni cadono tra le mura amiche contro l'Austria: il netto 0-3 è frutto delle marcature di Arnautovic, Gregoritsch e Sabitzer. Nel gruppo 3 la Slovacchia s'impone di misura sul campo della Bielorussia: va in rete il giovane classe 2002 Suslov; al centro della retroguardia il pilastro nerazzurro Milan Skriniar per l'intero arco dell'incontro.