Finisce in parità e a reti inviolate la sfida di Nations League tra Albania e Repubblica Ceca. Maglia da titolare a centrocampo per Asllani, rimasto in campo per tutta la durata della partita.

Tutto aperto nel gruppo A della seconda Lega della Nations League, con l'Abania che è attualmente terza a pari punti con la Georgia e a meno uno dalla Repubblica Ceca capolista. Nell'ultima giornata la Nazionale di Asllani affronterà l'Ucraina, ultima in classifica a quota 5 punti.