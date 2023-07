Il quotidiano Il Giorno analizza quella che sarà l'area sulla quale l'Inter intende fare le proprie valutazioni per la realizzazione dello stadio nuovo, dopo l'esclusiva concessa dal gruppo Bastogi-Brioschi, proprietario dei terreni. Siamo a Rozzano, comune del Sud Ovest Milano, ai confini con Assago, a poche centinaia di metri dal Mediolanum Forum e dalla relativa fermata della metropolitana M2. Per quanto riguarda l’accesso in auto, invece, la zona ha una viabilità piuttosto complicata.

Le velleità dell’Inter, però, potrebbero essere aiutate dall’appuntamento con le Olimpiadi invernali del 2026 Milano-Cortina, essendo l'impianto casa dell'Olimpia Milano anche sede delle gare di pattinaggio di figura e short track: coincidenza che dovrebbe portare alla realizzazione di infrastrutture che possano risolvere il problema delle file in tangenziale e subito dopo l’uscita, così come aumentare i parcheggi. Il progetto c’è. E così il relativo finanziamento.